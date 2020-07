Juve Campione, Graziani: "Lo Scudetto è l'obiettivo minimo, a Sarri serve la Champions"

vedi letture

Intervenuto nel corso di ‘Pressing’, in onda su Italia 1, l’ex attaccante Francesco Graziani ha commentato così il nono Scudetto consecutivo vinto oggi matematicamente dalla Juventus: “Non è mai facile vincere soprattutto in Italia, ma penso che questo sia il campionato meno appetibile a livello di gioco e di spettacolo per la Juventus. Sicuramente ci sono molti demeriti da parte delle avversarie. Qui siamo all'obiettivo minimo per la Juventus, la società l'aveva preso per migliorare il gioco anche a livello europeo, quindi ora andiamo avanti e vediamo quello che succede in Europa. È un obiettivo importante, ma secondo me è il minimo. Ho degli amici juventini che non festeggiano più gli Scudetti, vogliono la Coppa... È bene che Sarri e i giocatori lo sappiano".