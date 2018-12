Juventus, le ultime di formazione: Benatia favorito su Bonucci in difesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa sera alle 20.30 la Juventus ospiterà la Roma in casa e Massimiliano ha un solo dubbio di formazione in difesa su chi affiancherà Chiellini in mezzo. Al momento infatti Benatia, che ha deciso la sfida della scorsa stagione, sembra in vantaggio su Leonardo Bonucci per giocare al fianco del capitano bianconero. A centrocampo torna Bentancur dalla squalifica e con lui ci saranno Pjanic e Matuidi mentre i due tedeschi, Khedira ed Emre Can si accomoderanno in panchina. In attacco Cristiano Ronaldo farà gli straordinari con Dybala e Mandzukic. Panchina ancora per Bernardeschi e Douglas Costa che potranno dare una mano a gara in corso.