© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Equipe oggi in edicola celebra Mario Balotelli. L'italiano, con il quarto gol in sei partite con la maglia dell'Olympique Marsiglia, ha celebrato il gol con una story su Instagram. L'italiano, spiega il giornale, è già il nuovo idolo del Velodrome. Si è già integrato nel gruppo, coi compagni, sta tornando già sui livelli della prima stagione in Francia e si è accorto di essere un realizzatore da media gol alta in casa OM.