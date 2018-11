L'Equipe potrebbe aver svelato il podio del Pallone d'Oro?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mbappé, Varane, Modric. Potrebbe essere questo il podio del Pallone d'Oro? Realisticamente sì, ma in tempi di dietrologie ad averlo svelato potrebbe essere stato L'Equipe, appartenente allo stesso gruppo editoriale di France Football. Oggi pomeriggio, il quotidiano ha diffuso via Twitter un video di presentazione della cerimonia, che si terrà il prossimo 3 dicembre. Dopo Cristiano Ronaldo, vincitore dell'ultima edizione, i primi tre ad apparire sono appunto Kylian Mbappé, Raphael Varane e Luka Modric, seguiti da (quasi) tutti i vari candidati. Un indizio, per diversi osservatori, di quello che potrebbe essere il podio del premio. Anche se, ovviamente, potrebbe trattarsi di una conclusione affrettata.