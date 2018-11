L'Equipe titola: “Il PSG è ancora vivo”

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

“Le PSG toujours en vive” (Il PSG è ancora vivo). Così titola nell'edizione on line il quotidiano sportivo francese L'Equipe dopo il pareggio per 1-1 dei parigini in casa del Napoli. “Il PSG, che ha aperto le marcature, è stato maltrattato nella ripresa dal Napoli riuscendo a portare a casa un punto. Terzi nel proprio girone i parigini mantengono aperta la porta per la qualificazione agli ottavi di finale”.