La Gazzetta dello Sport sul Milan, Paquetà spieghi finalmente cos'è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina definisce “drammatica” la classifica del Milan. I rossoneri avrebbero bisogno della Champions per ripartire e invece devono preoccuparsi di non retrocedere. Contro il Napoli mancheranno per squalifica i due che hanno provato a prendere per mano la squadra: Bennacer e Calhanoglu. L’ultimo Biglia andrà protetto da Krunic e Bonaventura, lasciando a Paquetà verticalizzazioni e triangoli con Suso e Conti sull’altro versante. A proposito del giovane brasiliano, la Gazzetta scrive: spieghi finalmente cos'è.