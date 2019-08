La Gazzetta dello Sport sulla Coppa Italia: "Inzaghi sbatte sul Monza"

© foto di Giacomo Morini

"Inzaghi sbatte sul Monza. Cremonese ok". La Gazzetta dello Sport apre così le proprie pagine dedicate alla Coppa Italia e alle serie minori. I brianzoli di Brocchi hanno infatti battuto ed eliminato col risultato di 4-3 il Benevento (a Benevento) dell'ex compagno in rossonero Pippo Inzaghi. Le altre sorprese arrivano da Livorno-Carpi (0-1 per gli emiliani) e dal Pordenone eliminato sempre in casa dal Feralpisalò per 2-1.