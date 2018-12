La Stampa riserva l'intero taglio alto della prima pagina alle squadre italiane impegnate in Champions League. "Salah condanna il Napoli. Inter, solo un pari col PSV", sono i titoli legati alle formazioni in campo ieri sera ed eliminate dalla competizione. Stasera, invece, tocca alla Juventus giocare contro lo Young Boys. "Ronaldo in campo, Allegri vuole il primo posto nel girone", scrive il giornale sui bianconeri.