La Stampa su Higuain: "Affoga in una disfatta che ha il suo nome"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

La Stampa oggi in edicola racconta il personaggio Gonzalo Higuain. "A undici metri dalla rivalsa, sbaglia il rigore che non doveva tirare e non fa una smorfia (...). Cede al minuto 83: rosso, lacrime isteriche e lite stizzita con Ronaldo (...). Higuain affoga in una disfatta che porta il suo nome".