© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mitchell Dijks ha messo in campo la sua migliore prestazione da quando veste la maglia del Bologna e nella sfida contro il Cagliari di ieri al Dall'Ara è stato un pericolo constante per la difesa dei sardi. imprendibile sulla sinistra per tutta la partita e Sinisa Mihajlovic spera che possa essere la volta buona per il definitivo salto di qualità del suo giocatore e di tutta la sua squadra.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7