© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei grandi protagonisti del pomeriggio, Duvan Zapata ha il merito di fermare la Juventus, ribaltando un risultato che era stato sbloccato dopo due minuti dallo svarione di Djimsiti. In versione Adriano al Parma, TMW si allinea con i giornali cartacei firmando un 8. "La definizione migliore per lui è boxeur: fa a botte un po' con tutti, imponendo il fisico e segnando le due reti nerazzurre. Può essere un fattore per la rincorsa europea".

Tuttosport : 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

TuttoMercatoWeb.com: 8