Le Parisien apre: “Il PSG concede un nuovo pari al Napoli”

“Il PSG concede un nuovo pari al Napoli”, così pare l'edizione on line de Le Parisien dopo il pareggio dei transalpini in casa del Napoli che fa il pari con quello ottenuto nello scorso turno fra le mura amiche. Un risultato che comunque non complica troppo la corsa qualificazione visto che gli azzurri e il Liverpool, sconfitto in casa della Stella Rossa che torna in campo, hanno appena un punto in più in classifica.