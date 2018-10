Le partite di oggi: il programma di domenica 21 ottobre

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

Napoli, Ancelotti: "Gara combattuta, presto per esaltarci o deprimerci"

Udinese, Velazquez: "Alla prossima dobbiamo fare punti per forza"

Rog a segno 40 secondi dopo il suo ingresso: è record in questa Serie A

La stellina Fabián e i 30 milioni di euro ben spesi per battere le rivali

Mertens come Higuain e Altafini. Adesso nel mirino c'è Antonio Careca

Sconcerti: "La Juve deve riflettere. Roma divisa in due"

Pieraccioni: "Chiesa potrebbe non rimanere in viola"

Mazzola: "Chiesa? Farei di tutto per portarlo all'Inter"

Napoli, offerti 35 milioni per Piatek: no del Genoa

Juventus, Pjanic: "Niente drammi, non abbassiamo la guardia"

Juventus, Pjanic assicura: "Non pensavamo già allo United"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 ottobre

Serie C - Gruppo C

Serie C - Gruppo B

Serie C - Gruppo A

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy