Le partite di oggi: il programma di domenica 9 settembre

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. Tutti i motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Lazio, Berisha: "Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!"

Chievo, tre reti alla Triestina in amichevole

Torino, seduta al Filadelfia: personalizzato per Aina, Ansaldi e Lyanco

Tripoli: "La Cavese meritava la Serie C per pubblico e società"

Lucarelli: "Livorno, niente alibi. L'anti Juve non c'è"

Oggi in TV, Nations League: stasera Francia-Olanda

Amichevoli per Club

UEFA Nations League - League C

