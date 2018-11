Le partite di oggi: il programma di giovedì 15 novembre

Capacità tecnica, di assist e grande tecnica sono i biglietti da visita di Tiago Dantas, gioiellino classe 2000 del Benfica capace di impressionare gli scout con la maglia del club ma anche con quella del Portogallo Under 18: parliamo di un classe 2000 che ha già collezionato minuti...

L'apertura de Il Mattino sul Napoli: "Meret ok. Ma torna a dicembre"

Il Corriere di Brescia in prima pagina: "Tutti per Tonali"

Samp, Romei al Secolo XIX: "Giampaolo non si discute. Ne usciremo"

L'Arena in prima pagina: "Al Chievo torna Di Carlo. Ventura si difende"

La Stampa su Grifo: "Emigrante al contrario. In Italia per passione"

Il Corriere di Roma titola: "Arbitro ferito, ore contate per gli aggressori"

Il Giornale di Brescia: "Tonali in azzurro è già un fenomeno"

Il Secolo XIX sul Genoa: "Spolli-Favilli ok. Oggi trasloco ad Arenzano"

Il QS sul Milan: "Per Higuain due giornate"

La Stampa: "Come tagliare gli stranieri. Brexit strategy in Inghilterra"

L'Unione Sarda: "Mancini dà una maglia a Barella per il Portogallo"

The Guardian sull'Inghilterra: "Il futuro incontra il passato"

UEFA Nations League - League C

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy