Le partite di oggi: il programma di lunedì 12 novembre

Il Genoa va avanti con Ivan Juric. Nessun cambio previsto, almeno nell’immediato, in casa rossoblu. La società ha deciso di proseguire con l’attuale allenatore, in attesa di un segnale magari nel derby contro la Sampdoria. Juric chiamato a svoltare, altrimenti il cambio diventerebbe...

SPAL, Colombarini: "Deluso, ma non demoralizzato"

Trentaquattro punti in 12 gare: nuovo record della Juventus in Serie A

Juventus, Allegri: "Tramortiti dopo martedì. Non perdevamo da aprile"

Samp, Ramirez: "Era rigore, ma mettiamoci la faccia in questo momento"

Higuain, l'affetto degli ex compagni e un divorzio ancora non digerito

Lazio, Luiz Felipe: "Non guardiamo chi ci precede, vediamo noi stessi"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’11 novembre

