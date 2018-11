Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 novembre

Real in attacco e Barça in difesa: il mood del mercato che verrà

Real Madrid all'attacco e Barcellona in difesa. Non è il riassunto frettoloso di un Clasico, ma piuttosto un modo per spiegare le dinamiche di mercato che dovrebbero riguardare le due grandi di Spagna nel prossimo mercato invernale e che potrebbe di conseguenza coinvolgere anche le...