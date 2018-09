Marco Borriello riparte dall’UD Ibiza. “Una scelta di vita e di progetto. È stata un’intuizione felice. Sono contento di vedere Marco felice. Ho notato grande forza di progettare da parte del presidente, che vuole far diventare l’UD Ibiza uno dei club più importanti della Liga Spagnola....

Frosinone, terapie per il costaricense Joel Campbell

Francia: ucciso ex 19enne del Saint-Etienne

Cagliari, le condoglianze del club per la scomparsa dell'ex Popiela

Di Biagio non risponde a Sacchi: "Avrà visto qualcosa di anomalo..."

Robinho contro Capello: "Lasciai il Real Madrid per colpa sua"

Fotonotizia - Lo striscione per le 100 presenze in Nazionale di Pepe

Inter, seduta pomeridiana e partitella finale. In evidenza Salcedo

Finale Champions a New York? UEFA al lavoro per sbarco negli USA

Marchisio: "Scelto il 10 in onore di Del Piero, mio idolo da bambino"

Udinese, percorso riabilitativo per Barak e Troost-Ekong

Roma, Florenzi a parte. De Rossi lavora in gruppo

Ponciroli: "Italia mediocre. Mancini non ha colpe"

Beneforti: "Italia, non siamo squadra. Così si retrocede"

Sconcerti: "Italia non è una squadra. Giocatori banali"

Nuno Gomes. "Felice per il Portogallo. CR7? Lo vedrò tifando Fiorentina"

Parma, terapie per Grassi. Ciciretti prosegue con il lavoro personalizzato

De Luca prepara il Milan: "Dudelange squadra non eclatante"

UEFA Nations League - League C

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy