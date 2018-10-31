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Le partite di oggi: il programma di mercoledì 31 ottobre

31.10.2018 04:30 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 1363 volte
© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Coppa di Lega (FRA)

18:45 Nizza-Auxerre 

21:05 Dijon-Caen 

21:05 Guingamp-Angers 

21:05 Le Havre-Troyes 

21:05 Metz-Amiens 

21:05 Nimes-St. Etienne 

21:05 Reims-Orleans 

21:05 Tolosa-Lorient  

DFB Pokal (GER)

18:30 Colonia-Schalke 

18:30 Dortmund-Union Berlino 

18:30 Rostock-Norimberga 

18:30 SC Weiche-08-Brema 

20:45 Bielefeld-Duisburg 

20:45 Kiel-Friburgo 

20:45 Monchengladbach-Leverkusen 

20:45 RB Lipsia-Hoffenheim 

EFL Cup (ING)

20:45 Arsenal-Blackpool 

20:45 Chelsea-Derby 

20:45 West Ham-Tottenham 

21:00 Middlesbrough-Crystal Palace 

Serie A (ITA)

20:30 Milan-Genoa 

Serie B (ITA)

19:00 Salernitana-Livorno 

21:00 Lecce-Crotone 

Coppa Italia Serie C - PlayOff (ITA)

14:30 Pisa-Arzachena  

15:00 Piacenza-AlbinoLeffe  

16:30 Imolese-Lucchese  

16:30 Monza-Novara  

18:30 Pordenone-L.R. Vicenza  

18:30 Renate-Gozzano  

20:30 FeralpiSalò-Südtirol  

20:30 Pontedera-Siena  

20:30 Teramo-Sambenedettese 

Coppa di Lega (POR)

17:00 Feirense-Maritimo 

20:00 FC Porto-Varzim 

22:15 Sporting-Estoril 

Copa del Rey (SPA)

19:30 Melilla-Real Madrid 

20:30 Alaves-Girona 

20:30 Cordoba-Getafe 

20:30 Maiorca-Valladolid 

21:30 Leonesa-Barcellona
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