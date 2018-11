Le partite di oggi: il programma di mercoledì 7 novembre

JUVE-MANCHESTER ANCHE SUL MERCATO: IDEA DI SCAMBIO PJANIC-POGBA. INTER IN VANTAGGIO PER MARTIAL. DI FRANCESCO, IL CSKA MOSCA COME PENULTIMA SPIAGGIA. IACHINI NUOVO ALLENATORE DELL'EMPOLI. SAMP-BOLOGNA: KOWNACKI PER DESTRO? Idea di scambio tra Miralem Pjanic e Paul Pogba tra Juventus...