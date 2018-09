Le partite di oggi: il programma di sabato 29 settembre

Ventura: "Torino, attacco top e rosa per puntare all'Europa"

TOP NEWS Ore 20 - Inglese e Kurtic out. Juve-Napoli, Stadium esaurito

Serie A, live dai campi - I convocati della Juve. Inglese in forte dubbio

Roma, Olsen: "Vincere il derby per il nostro rilancio"

Fiorentina, Gilberto può restare al Fluminense in Brasile

Milan, Suso: "Dobbiamo crescere. Gattuso non ha responsabilità"

De Laurentiis, stecca a Sarri: "Adesso gestione rosa come deve essere"

Boateng: "Se segno col Milan non esulto. Mi piace essere personaggio"

Suso: "E' come se fossi al Milan da 15 anni. Sono orgoglioso"

Juve, CR7 in diretta Instagram: "Siamo concentrati per vincere"

SPAL, Vicari finisce nel mirino del Newcastle. Benitez lo vuole in Premier

Empoli, sirene tedesche per Zajc: il giocatore piace al Bayer Leverkusen

Moratti: "Di nuovo nel calcio come Berlusconi? Non accadrà"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 28 settembre

