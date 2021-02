Libero: "Inchiesta su Ibra e Lukaku. I perbenisti vogliono rovinare il campionato"

“Inchiesta su Ibra e Lukaku: vogliono rovinare il campionato”. Così Libero prende posizione sull’inchiesta aperta dalla procura FIGC in merito ai fatti del derby di Coppa Italia, quando Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono andati decisamente fuori le righe e ora rischiano, per motivi diversi, una squalifica. “Il Palazzo - scrive il quotidiano fondato da Vittorio Feltri - mette in piedi un’indagine per far contenti i tifosi del politicamente corretto. […] I perbenisti invocano la massima durezza dell’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva. […] Se dovessero essere inflitte ulteriori squalifiche a Ibra o Lukaku (magari in campionato) per un episodio chiaro come la luce del sole, di puro veleno da derby condito da antipatie personali, allora questo sì che rovinerebbe il calcio. Altro che le chiacchiere e i distintivi”.