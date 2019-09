Marca sull'accoglienza del Wanda Metropolitano: "Un inferno per CR7"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Un infermo per CR7", titola Marca all'interno delle sue pagine dedicate alla sfida fra Atletico Madrid e Juventus. Il Metropolitano ha fischiato e insultato il portoghese per ogni volta che toccava il pallone e più in generale durante tutto l'arco della partita. La valutazione? Una partita discreta, da parte del 5 volte Pallone d'Oro che per poco non decide il risultato all'ultimo tuffo con una grandissima giocata personale.