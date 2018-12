Milan, le ultime di formazione: emergenza a centrocampo, gioca Calabria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi a San Siro alle 15 il Milan ospiterà per la Fiorentina, squadra che ancora non ha mai vinto in trasferta. Dopo i pareggi senza reti contro Torino e Bologna, i rossoneri devono ritrovare la vittoria ma Gennaro Gattuso è in emergenza e dovrà inventarsi il centrocampo- Fuori anche Bertolacci infatti, il tecnico rossonero non punterà su Montolivo ma su Calabria che verrà adattato più avanti con José Mauri e Calhanoglu. Higuain invece alla ricerca del gol perduto sarà accompagnato in attacco da Suso e Castillejo in vantaggio su Cutrone che dovrebbe andare in panchina. Squalificati Kessie e Bakayoko.