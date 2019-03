© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mister, ho perso l'aereo". Parafrasando il celebre film natalizio, la vicenda che ha visto protagonista Thomas Strakosha ha dell'incredibile. Il portiere della Lazio non è riuscito ad arrivare in tempo per il ritiro della Nazionale in Albania a causa del traffico della Capitale, che gli ha impedito di prendere l'ultimo volo utile. Il CT Panucci è stato però irremovibile, e ha deciso di escludere Strakosha per i match contro Turchia e Andorra. Sarà sostituito da Selmani.