Mundo Deportivo sul rifiuto di Arthur alla Juve: "Deve chiedersi perché il Barça lo scarica"

Il Mundo Deportivo tramite un fondo a firma Xavier Bosch, parla della scelta di Arthur Melo di non lasciare il Barcellona, rifiutando la corte della Juventus. E soprattutto pone alcuni interrogativi sull'intenzione del Barça di scaricarlo dopo due anni in cui non è stato irreprensibile, almeno sul campo da gioco. "È arrivato giovane e ha impressionato tutti, ricevendo gli elogi di Messi e Xavi. Però bisogna domandarsi perché c'è tanto interesse di scambiarlo con un calciatore di 30 anni come Pjanic. Nel primo anno giocò solo 4 partite intere, con Valverde che lo ha sostituito 18 volte. E ha subito due lesioni muscolari più un episodio di pubalgia, come in questa stagione in cui è stato fermo un mese e mezzo. Che rimanga va bene, ma deve fare due passi avanti professionalmente".