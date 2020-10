I nuovi '99 in Serie A: da Hauge a Scamacca, inseguendo la grande occasione

A febbraio nasce Gigio Donnarumma, a dicembre Antonio Cassano segna il gol all'Inter che lo catapulta sulle prime pagine di tutti i quotidiani sportivi. Tra un evento e l'anno, il 1999 è un anno ricco di talento, in Italia e non solo. Vediamo chi, nato in quell'anno, è approdato nel nostro massimo campionato o ha semplicemente cambiato casacca.

La grande occasione. È quella capitata a tanti protagonisti di questa nidiata. A Jens Petter Hauge, per esempio, è bastato mettersi in mostra contro il Milan per guadagnarsi il rossonero. Con lui, Brahim Diaz, talento conteso da Manchester City e Real Madrid, oggi già in cerca di rilancio nonostante la giovanissima età. Dopo tanti gol in B, Gianluca Scamacca proverà a ripetersi con la maglia del Genoa (dove c'è anche un certo Luca Pellegrini), raccogliendo il testimone dal coetaneo Andrea Pinamonti, tornato all'Inter in cerca di minuti tra giganti come Lukaku, Lautaro e Alexis.

Da tenere d'occhio. Riecco Schiappacasse: col Parma non è andata benissimo, ci riprova a Sassuolo. Dalot proverà a insidiare Calabria come terzino destro del Milan. Incuriosisce eccome il tris del Cagliari (Zappa, Tripaldelli, Sottil); attenzione a Tommaso Pobega. Sembrava destinato a rimanere al Milan, poi la possibilità di giocare da titolare o quasi. La grande occasione, appunto.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 1999: Gianluca Scamacca (Genoa), Luca Pellegrini (Genoa), Nicholas Schiappacasse (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Inter), Brahim Diaz (Milan), Maxime Busi (Parma), Jens Petter Hauge (Milan), Diogo Dalot (Milan), Lautaro Valenti (Parma), Joel Asoro (Genoa), Alessandro Tripaldelli (Cagliari), Gabriel Zappa (Cagliari), Riccardo Sottil (Cagliari), Denis Dragus (Crotone), Daam Foulon (Benevento), Tommaso Pobega (Spezia)