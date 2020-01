Inter, Politano corteggiato. Nessuno sviluppo in uscita per Godin

Valutazioni in corso, anche in uscita, per l’Inter e per Antonio Conte. Se da un lato non risultano contatti di alcun genere per un addio anticipato di Godin, dall’altro ci sono state numerose manifestazioni di interesse nei confronti di Matteo Politano. L’esterno è oggettivamente...