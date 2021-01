Oggi in Tv: domenica di Serie A, cinque gare in programma

10.30 Atalanta-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Juventus-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN1

12.30 Pro Patria-Carrarese (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 252 satellite)

12.30 Modena-Gubbio (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 253 satellite)

12.30 Palermo-Teramo (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 254 satellite)

12.30 Genoa-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Inter-Fiorentina (Serie A femminile) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT SERIE A

14.30 Florentia-Milan (Serie A femminile) - INTER TV (visibile su DAZN)

13.00 Chelsea-Luton Town (FA Cup) - DAZN

15.00 Verona-Napoli (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Genoa-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN

15.00 Lecce-Empoli (Serie B) - DAZN

15.00 Giana Erminio-Lecco (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 252 satellite)

15.00 Pergolettese-Lucchese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Pontedera-Olbia (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Grosseto-Piacenza (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Alessandria-Pistoiese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Sambenedettese-Carpi (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Mantova-Fermana (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Fano-Perugia (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Sudtirol-Ravenna (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 253 satellite)

15.00 Matelica-Triestina (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Legnago-Vis Pesaro (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Paganese-Catania (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Vibonese-Cavese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Bari-Virtus Francavilla (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 254 satellite)

15.30 Schalke-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

16.15 Elche-Barcellona (Liga) - DAZN

17.00 Livingston-St. Mirren (Scottish Premier League) - SKY SPORT ARENA

17.30 Pro Sesto-Juventus U23 (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 252 satellite)

17.30 Cesena-Virtus Verona (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 253 satellite)

17.30 Turris-Avellino (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 254 satellite)

17.30 Viterbese-Ternana (Serie C) - ELEVEN SPORTS e CUSANO ITALIA TV

17.30 Bisceglie-Foggia (Serie C) - ELEVEN SPORTS

18.00 Lazio-Sassuolo (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Manchester United-Liverpool (FA Cup) - DAZN

18.99 Hoffenheim-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT FOOTBALL

20.45 Parma-Sampdoria (Serie A) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Cremonese-SPAL (Serie B) - DAZN

21.00 Atletico Madrid-Valencia (Liga) - DAZN

21.00 Everton-Sheffield Wednesday (FA Cup) - DAZN

21.00 St. Etienne-Lione (Ligue 1) - DAZN e DAZN1