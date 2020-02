© foto di PhotoViews

09.30 Adelaide United-Melbourne City (A-League) - SI SOLOCALCIO

11.00 Roma-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Fiorentina-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Napoli-Bologna (Campionato Primavera) - SI SOLOCALCIO

13.00 Granada-Espanyol (Liga) - DAZN

14.30 Pescara-Lazio (Campionato Primavera) - SI SOLOCALCIO

13.30 Leicester-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

15.00 Bologna-Brescia (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

15.00 Livorno-Ascoli (Serie B) - DAZN

15.00 Trapani-Cittadella (Serie B) - DAZN

15.00 Spezia-Pordenone (Serie B) - DAZN

15.00 Frosinone-Virtus Entella (Serie B) - DAZN

15.30 Mainz-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

16.00 Liverpool-Southampton (Premier League) - SKY FOOTBALL

16.00 Real Madrid-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN1

17.00 Juventus-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.30 PSG-Montpellier (Ligue 1) - DAZN

18.00 Cagliari-Parma (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.00 Empoli-Crotone (Serie B) - DAZN

18.30 Lipsia-Borussia M. (Bundesliga) - SKY SPORT UNO

18.30 Manchester United-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL

18.30 Maiorca-Valladolid (Liga) - DAZN

20.00 Strasburgo-Lilla (Ligue 1) - DAZN

20.45 Sassuolo-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN1

20.45 Monza-Lecco (Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.45 Imolese-Ravenna (Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.45 Paganese-Cavese (Serie C) - ELEVEN SPORTS

21.00 Valencia-Celta (Liga) - DAZN