Oggi in TV, gli anticipi di serie A, playoff serie B e Mondiale Under 20

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

08.00 Cerezo Osaka-FC Tokyo (J1 League) - DAZN

11.00 Inter-Palermo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Juventus-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.30 Cuneo-Lucchese (Playout Serie C) - ELEVEN SPORTS

15.00 Diretta Goal Campionato Primavera (Cagliari-Torino, Fiorentina-Milan, Sampdoria-Chievo e Sassuolo-Genoa) - SPORTITALIA

15.30 Portogallo-Corea del Sud (Mondiali Under 20) - SKY SPORT FOOTBALL

16.00 Newport County-Tranmere Rovers (Finale Playoff League Two) - DAZN

18.00 Frosinone-Chievo (Serie A) - DAZN

18.00 Panama-Mali (Mondiali Under 20) - SKY SPORT FOOTBALL

18.00 Francia-Arabia Saudita (Mondiali Under 20) - SKY SPORT UNO

18.00 Bisceglie-Paganese (Playout Serie C) - ELEVEN SPORTS

20.30 Bologna-Napoli (Serie A) - SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT

20.30 Argentina-Sudafrica (Mondiali Under 20) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.00 Barcellona-Valencia (Finale Coppa del Re) - DAZN

21.00 Benevento-Cittadella (Playoff Serie B) - DAZN e NOVE

21.30 Chicago Fire-New York City (MLS) - DAZN