Oggi in TV, la serie A ed i posticipi europei

Scontro al vertice in Serie B. Palermo-Pescara per la testa della classifica. “Siamo all’undicesima di campionato, con una media punti incedibile. Ci piacerebbe continuare questa corsa nell’alta classifica. È una partita difficilissima, uno scontro diretto ma riferito a questo momento....

Felipe Anderson e Gabbiadini non bastano: pari per Hammers e Saints

Getafe-Valencia 0-1, Parejo-gol: vittoria in campionato dopo oltre un mese

Bundes, il Dortmund vince il Klassiker in rimonta e spedisce il Bayern a -7

Bayern, il sogno di Hoeness: "Per Mbappé non avrei limiti di spesa..."

Real Madrid, i convocati per il Celta Vigo: c'è Vinicius Jr, out Varane

Marsiglia, Payet: "Faremo il possibile per invertire la tendenza negativa"

Liga, Girona e Leganes non vanno oltre lo 0-0

Belgio, Witsel: "Non mi sorprende che il Real voglia Roberto Martinez"

Atl. Madrid, Godin: "In campo nonostante l'infortunio. Che gioia la vittoria"

