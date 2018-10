Oggi in TV, Nations League: oggi Olanda-Germania

MILAN, PAQUETA' IN ITALIA A DICEMBRE. NAPOLI, ASSALTO A PIATEK. FIORENTINA, SU MILINKOVIC SI MUOVE IL TOTTENHAM JUVENTUS Nel corso della tavola rotonda al Festival dello Sport di Trento, Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha parlato dell'arrivo di Cristiano Ronaldo in...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

Milito: "I miei gol? Cercavo sempre la sterzata per fare gol pesante"

Toldo: "Non era facile fare il secondo a un mostro come Julio Cesar"

Atalanta, Rigoni: "Felice in Italia, mi sto ambientando sempre meglio"

Roma, tante richieste dalla A per Coric: a gennaio può partire

Napoli, Ghoulam suona la carica: "Gli ostacoli non mi fermano"

Milan, l'obiettivo Fabregas si allontana per colpa di Sarri

Ag. Dezi: "Calvario sta per finire, permanenza a Parma una sorpresa"

Parma, Biabiany: "Qui per far vedere chi sono. Ultimo anno difficile"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 12 ottobre

16.00 Sunderland-Blackpool (League One) - DAZN 18.30 Casertana-Catania (Serie C) - SPORTITALIA 20.00 Minnesota United-Colorado Rapids (MLS) - EUROSPORT 2 20.15 Juventus Women-Fiorentina Women (Supercoppa femminile) - RAI SPORT 20.45 Olanda-Germania (UEFA Nations League) - ITALIA 1

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy