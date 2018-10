Oggi in TV, torna l'Europa League: in campo Milan e Lazio

Un talento al giorno , Donyell Malen: un Depay in fase di costruzione

Su di lui il primo a scommettere è stato, come spesso accade in Olanda, Mino Raiola. Nel 2015 il procuratore lo definì il "prossimo crack mondiale, un fenomeno". Lo ascoltò l'Arsenal, che per due anni ha tenuto Donyell Malen a Londra senza però mai farlo esordire coi grandi, complici...