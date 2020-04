Oggi su TMW, in diretta live streaming il campionato tajiko: alle 16.00 Istiqlol-Khatlon

vedi letture

Voglia di calcio giocato? Nessun problema, ci pensa TMW. Sono pochi i campionati in giro per il mondo che non sono stati fermati dall'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus: si gioca ancora in Bielorussia ed in Tajikistan e TMW, insieme a MyCujoo, trasmetterà le gare del campionato tajiko e bielorusso in live streaming. Oggi, alle 16.00, il big match in Tajikistan con i campioni in carica dell'Istiqlol che sfidano il Khatlon.

16.00 - Istiqlol-Khatlon (Diretta live streaming su TMW)