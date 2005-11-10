Oggi in TV, dove vedere Juventus-Napoli e tutte le altre partite
Dimitri Conti
Tanto calcio da poter seguire in televisione anche oggi, domenica 1° novembre 2026.
Stasera c'è il secondo piatto forte della 10^ giornata di Serie A, con la partita dello Stadium tra Juventus e Napoli a chiudere il programma della domenica, aperto dal Como contro il Venezia e comprensivo nel pomeriggio anche dell'impegno dell'altra capolista di inizio turno, la Lazio. E poi c'è tanto altro: la Serie B, la C, i tornei femminili e i grandi campionati internazionali. Ce n'è per tutti i gusti. Di seguito tutti i principali appuntamenti, con a fianco di ciascun match l'orario del fischio d'inizio e il canale sul quale viene trasmesso.
12.30 Como-Venezia (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Folgore Caratese-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
12.30 Cosenza-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Inter-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
13.30 St. Pauli-Norimberga (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
14.00 Getafe-Siviglia (Liga) - DAZN
14.30 Salernitana-Savoia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Cittadella-Treviso (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Ravenna-Pineto (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Gubbio-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Dolomiti Bellunesi-Lecco (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
14.30 Piacenza-Nibbiano&Valtidone (Serie D) - VIVOAZZURRO TV
15.00 Zona (Serie A) - DAZN
15.00 Lazio-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Frosinone-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Arezzo-Ascoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Avellino-Pisa (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Spezia-Atalanta U23 (Serie C) - RAI 2, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
15.00 Roma-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Union Berlino-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
16.15 Racing-Santander-Real Madrid (Liga) - DAZN
17.15 Verona-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Liverpool-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Eintracht Francoforte-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Livorno-Ostiamare (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Potenza-Crotone (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Campobasso-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Latina-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Carpi-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Lumezzane-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
18.00 Lecce-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Como-Milan (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Elche-Valencia (Liga) - DAZN
19.30 Palermo-Vicenza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Juventus-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Athletic-Real Sociedad (Liga) - DAZN