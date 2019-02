© foto di Marco Frattino

In vista della sfida di campionato tra Fiorentina e Inter, l'edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica riporta alcune dichiarazioni del tecnico viola Stefano Pioli. "Fiorentina, Pioli difende Chiesa: 'Non è un cascatore'", le parole in prima pagina con il mister toscano che in conferenza ha respinto le accuse rivolte al suo calciatore dopo la sfida contro la SPAL.