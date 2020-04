Repubblica.it - Bozza Decreto Scuola: quest'anno niente bocciati né rimandati

Niente bocciati né rimandati. In altri tempi, tanti studenti l’avrebbero presa come una buona notizia, e magari qualcuno lo farà comunque. Secondo quanto riferito da repubblica.it, è questa una delle norme previste nelle bozze del Decreto Scuola, che dovrebbe essere approvato dal governo nella giornata di domani.

Nessuna bocciatura, tra i temi caldi c’è la maturità, per la quale sarà indicata una data spartiacque: il 18 maggio. Se entro quel giorno gli studenti potranno tornare sui banchi di scuola, allora sosterranno sia le prove scritte che la prova orale, dopo un periodo di preparazione di quattro settimane molto intense. Viceversa, se il 18 maggio non si dovesse poter tornare a scuola, l’esame di maturità consisterebbe in una sola prova orale. Extrema ratio, resta in piedi l'ipotesi di sostenerla online, se la pandemia non dovesse dare alternative.