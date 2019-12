Andrea Di Caro, firma de La Gazzetta dello Sport, analizza nel suo fondo oggi in edicola il prossimo passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin: "L'altissima cifra non solo rassicura l'universo giallorosso ma è un bel segnale per il calcio italiano. Vuol dire che nonostante la caduta di appeal della Serie A rispetto ad altri tornei e le difficoltà del nostro sistema di valorizzare e vendere adeguatamente il prodotto calcio, c'è chi ritirne che in Italia si possa investire, fare business, vincere".