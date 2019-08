I russi di Match TV sfottono: "Non potevamo trasmettere il PortoHub"

© foto di Imago/Image Sport

Una delle notizie più clamorose arrivate dal terzo turno di Champions League è senz'altro l'eliminazione del Porto, sconfitto in casa dal Krasnodar. Un'impresa quella della squadra russa che in patria non è passata certamente inosservata, e che anzi è stata oggetto di scherno da parte di Match TV, emittente televisiva russa che avrebbe dovuto trasmettere la partita del Do Dragao, non riuscendo però a trovare l'accordo economico nonostante fossero stati in contatto fino a pochi minuti prima dell'inizio del match con la dirigenza portista. Ecco che, una volta completata la vittoria per il Krasnodar, è arrivata la simpatica vendetta dell'emittente, che sui social ha pubblicato la storpiatura di un noto portale a luci rosse, inserendovi la parola "Porto", e giustificando la mancata trasmissione della gara con: "Scusateci ma non avevamo i diritti per trasmettere materiale per adulti! Buona fortuna, Porto".