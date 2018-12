Sampdoria, le ultime di formazione: Giampaolo ha tre dubbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Come contro il Parma". Marco Giampaolo, in vista dell'Empoli, vuole una Sampdoria uguale all'ultima vista in campionato. E ha un paio di dubbi di formazione. Il primo è sulla trequarti, dove Ramirez è favorito su Saponara, poi in attacco col ballottaggio tra Caprari e Defrel (più probabile vedere l'italiano dal 1') e un altro in difesa, con Tonelli in vantaggio nella corsa con Colley. A riportarlo è Il Secolo XIX.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella