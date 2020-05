I Sindaci scrivono al premier Conte: "Città turistiche a rischio default"

Lettera al premier Conte dai sindaci Gnassi (Rimini), Brugnaro (Venezia), De Magistris (Napoli), Nardella (Firenze), Orlando (Palermo), Raggi (Roma) e Sala (Milano) per fare il punto sul futuro della città a forte vocazione turistica dopo il termine dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. “Purtroppo - si legge in uno stralcio del testo pubblicato da RaiNews - constatiamo che le richieste avanzate dai nostri assessori al turismo in merito al sostegno per il settore, e in particolare quelle a favore dei Comuni a più alta vocazione turistica che più degli altri si trovano adesso in uno stato di crisi finanziaria e sociale, non sono state accolte". “Se non saranno accolte le nostre richieste - continua - ponderate e motivate, le nostre città rischieranno seriamente il default e l'impossibilità oggettiva di spingere il sistema paese nella ripresa economica e turistica".