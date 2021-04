Sky ha acquistato i diritti della Ligue 1 per i prossimi 3 anni. Bundesliga confermata

La Ligue 1 passerà su Sky a partire dalla prossima stagione. A comunicarlo questa mattina la stessa emittente satellitare, con un comunicato in cui viene annunciato anche l'acquisto dei diritti della Bundesliga fino al 2025. "Sky - si legge - rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall'annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i diritti della Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024".