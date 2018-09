The Best Men's Coach, la classifica. A sorpresa Allegri fuori dalla Top10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la premiazione di ieri, arrivano anche le prime analisi sull'assegnazione dei premi del 'The Best'. Fra questi c'è anche il riconoscimento per il miglior allenatore della stagione, vinto giustamente da Didier Deschamps col 30,52% dei voti. Ciò che sorprende, però, è l'assenza dalla Top10 di Massimiliano Allegri seppur con la Juventus si sia reso protagonista, lo scorso anno, dell'ennesima grande stagione. Queste la Top10 con i relativi voti:

1 - Didier Deschamps 30,52%

2 - Zinedine Zidane 25,74%

3 - Zlatko Dalic 11,81%

4 - Pep Guardiola 11,46%

5 - Jurgen Klopp 7,18%

6 - Diego Pablo Simeone 3,23%

7 - Roberto Martinez 2,61%

8 - Ernesto Valverde 2,39%

9 - Stanislav Cherchesov 2,14%

10 - Gareth Southagate 1,57%