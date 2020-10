I tifosi della Juve contro Marchisio: "Odiavi Napoli e ora li difendi, banderuola"

Le parole pronunciate oggi da Claudio Marchisio su Juventus-Napoli non sono state apprezzate dai tifosi bianconeri. Il Principino ha ribadito oggi la propria posizione sulla partita, affermando che sarebbe stato giusto rinviarla. "Non ti ricordi che avevano creato un app per picchiarti?", oppure "loro ti minacciavano e ora li difendi", "Odiavi Napoli e ora li difendi, banderuola”, alcuni dei commenti pubblicati sui social da parte dei suoi ex tifosi.

Ad aver preso le sue difese è stato invece Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport: “Da sempre Claudio Marchisio ha la Juventus tatuata sulla pelle. Poi è un uomo intelligente, coraggioso e libero. Ha dimostrato che per lui la vita non è solo un pallone che rotola.Per questo lo abbiamo fortemente voluto nella squadra di Rai Sport. Scelta di cui sono sempre più fiero”, il tweet del giornalista.