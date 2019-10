Turchia, Marine Le Pen: "UEFA sanzioni la nazionale turca"

Per leader Rassemblement National 'sbeffeggia valori sport'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PARIGI, 14 OTT - "Fungendo da megafono alla propaganda di Erdogan, le cui azioni in Siria preoccupano la comunità internazionale, la nazionale di calcio turca ha sbeffeggiato i valori dello sport. E' tempo che la Uefa sanzioni questa deriva politica della Federcalcio turca!": lo scrive in un tweet la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, nel giorno del match ad alta tensione tra Francia e Turchia allo Stade de France. Anche il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha tuonato contro la nazionale turca. "Se i calciatori turchi fanno saluti militari - ha avvertito su Twitter - devono attendersi di essere trattati come i militari di un esercito nemico". "Non giochiamo a calcio con loro. La base dello spirito sportivo non c'è piu", aggiunge il tribuno della gauche, aggiungendosi così alle voci di chi chiede di annullare la partita di questa sera.