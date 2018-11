Tuttosport dà 6 a Mazzoleni: "Cartellini giusti, ascoltato VAR su rigore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

6 in pagella. Tuttosport oggi in edicola non boccia Paolo Mazzoleni e questo è il giudizio per l'arbitraggio di Milan-Juventus di ieri. "Cartellini giusti e ascolta il VAR sul rigore per il mani di Benatia. Sull'eventuale mancato giallo al difensore, con conseguente espulsione, il regolamento dà la possibilità di interpretare il mani come se non fosse stata una promettente azione da gol".