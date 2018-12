Dopo la bufera social, Martin Solveig fa pubblica ammenda. Ieri, nel corso della cerimonia del Pallone d'Oro 2018, il noto dj ha chiesto alla vincitrice Ada Hegerberg se sapesse twerkare. Poco dopo, via Twitter lo stesso Solveig ha chiarito: "Le ho spiegato quanto accaduto e lei ha capito che si trattava di uno scherzo. Ciò nonostante, chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. E soprattutto faccio le mie congratulazioni ad Ada".

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk

— Martin Solveig (@martinsolveig) 3 dicembre 2018