Twerk Pallone d'Oro, Solveig per la Roma diventa "l'idiota del giorno"

"Sai twerkare?": la discutibile domanda rivolta da Martin Solveig ad Ada Hegerberg fa il giro del mondo e raccoglie le reazioni più disparate. Tra le varie, quella della Roma femminile che, nel fare i complimenti alla stella del Lione, ha definito il noto dj, ieri presentatore della cerimonia, "l'idiota del giorno".

Congratulations to Norwegian forward @AdaStolsmo on becoming the first winner of the Women’s Ballon d’Or! 👏

As for the ‘presenter’ asking you to twerk live on TV? 🤦‍♀️ Looks like we have a new Idiot of the Day!

pic.twitter.com/GfAD2Ft6BH

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) 3 dicembre 2018