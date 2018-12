Verso Atalanta-Juventus, CR7 a riposo: al suo posto Douglas Costa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non ci sarà Cristiano Ronaldo nella formazione della Juventus che scenderà in campo dal primo minuto contro l'Atalanta. Il portoghese riposerà infatti per la prima volta in stagione in campionato, per essere al top in vista dell'ultima sfida del 2019 e al suo posto ci sarà Douglas Costa, al fianco di Mario Mandzukic e Paulo Dybala.